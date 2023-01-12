Москва, 12 января, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Ранее появившиеся в ряде телеграм-канал сообщения о пожертвовании суммы в размере 200 миллионов рублей на нужды специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине не подтвердил российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев. Запись телефонного разговора с актёром 12 января приводит телеграм-канал «Mash на Донбассе».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Дмитрий Нагиев

Как отметил Нагиев, он в первый раз слышит о режиссёре театра кукол Образцова Борисе Константинове, от имени которого в интернете распространялась такая информация.

Также актёр с сарказмом пообещал сообщить, если ему когда-либо доведётся увидеть «такую сумму в миллионах».

Отметим, ранее в ряде телеграм-каналов появились сообщения о том, что российский актер театра и кино Дмитрий Нагиев якобы пожертвовал на поддержку спецоперации 200 млн рублей.