Москва, 12 января, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Россия поддерживает возобновление диалога Аргентины и Великобритании по Фолклендским островам. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Марина Захарова Здание МИД России

По её словам, Россия выступает за возобновление прямого диалога по проблеме Фолклендских островов для урегулирования спора в соответствии с резолюциями ООН. Мария Захарова также призвала Аргентину и Великобританию воздерживаться от шагов, которые могут осложнить переговоры.

«Мы исходим из недопустимости милитаризации региона Южной Атлантики и необходимости строгого соблюдения сторонами своих международных обязательств», — сказала Мария Захарова.

Напомним, Фолклендские острова уже 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией.