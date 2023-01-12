Москва, 12 января, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Три украинских установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» были уничтожены российскими войсками за прошедшие сутки. Об этом 12 января сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

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«В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка Харьковской области, а также Ивановка Донецкой Народной Республики», ― говорится в новой сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Кроме того, киевские боевики лишились двух артиллерийских систем М777 и М109 «Паладин» производства США. Они были уничтожены в районах населённых пунктов Лозовое и Песчаное в ДНР.

Также в районах населённых пунктов Бурлацкое ДНР и Орехов Запорожской области были уничтожены две самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика».

Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее артиллерийские подразделения Вооружённых сил России уничтожили 12 единиц техники ВСУ, из которых шесть — иностранного производства. В том числе две артиллерийские системы М777 производства США в районах населённых пунктов Северск и Авдеевка ДНР.