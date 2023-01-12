Донецк, 12 января, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) России после освобождения Соледара в Донецкой Народной Республике будут наращивать силы для развития военного успеха. Об этом на телеканале «Россия-1» сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

«Сейчас высвободятся достаточно серьёзные силы после взятия Соледара, высвободятся силы на Артёмовск», — сказал Гагин.

Он отметил, что Соледар и Артёмовск имеют ключевое значение для освобождения Краматорска и дальнейшего продвижения к Славянску. При этом, по мнению Гагина, Славянск и Краматорск будет трудно штурмовать, так как противник там хорошо закрепился.

«Они туда отступили всеми силами, они сейчас будут усиливать группировки там», — сказал советник врио главы ДНР.

Напомним, ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Соледар полностью перешёл под контроль России.