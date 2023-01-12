Донецк, 12 января, 2023, 14:54 — ИА Регнум. До трёх десятков украинских боевиков уничтожено в ходе спецоперации за сутки, сообщил 12 января журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Донецкая Народная Республика

Удар был нанесён по ВСУ российскими военными на южнодонецком направлении в районах населённых пунктов Новомихайловка, Пречистовка и Новоселка.

Нанесением комплексного огневого поражения, отмечает представитель Минобороны РФ, «уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля».

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