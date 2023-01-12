Москва, 12 января, 2023, 14:50 — ИА Регнум. За минувшие сутки военнослужащие ВС РФ уничтожили в Донбассе и Запорожской области пять беспилотников киевских националистов и три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха». Об этом сообщили 12 января на брифинге Министерства обороны Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Отмечено, что средства ПВО результативно сработали в районах населенных пунктов Старобельск, Червонопоповка, Софиевка в ЛНР и в селе Никольское ДНР, уничтожив в воздухе пять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Помимо этого, в Запорожской области, в районе населенных пунктов Молочанск и Чистополье сбиты три реактивных снаряда, выпущенные из РСЗО HIMARS и «Ольха».

По данным Минобороны РФ, за все время проведения спецоперации было уничтожено 2873 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, а также 979 боевых машин РСЗО и 3813 орудий полевой артиллерии и минометов.