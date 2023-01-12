Москва, 12 января, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Российские военные в ходе специальной операции за последние сутки уничтожили два склада боеприпасов киевских боевиков. Об этом 12 января сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевик

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Уточняется, что оба объекта были ликвидированы в Запорожской области.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада боеприпасов ВСУ в районе города Запорожье и в районе населённого пункта Новоивановка Запорожской области», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Кроме того, добавили в Минобороны, ВС России уничтожили 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 123 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Вооружённые силы России поразили склады вооружения и боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике. Ударами авиации, артиллерии и ракетных войск России около населённых пунктов Константиновка и Красный Лиман были поражены склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 60-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.