Москва, 12 января, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Отряды Вооружённых сил России продолжают успешное наступление на донецком направлении. Об этом 12 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации по денацификации Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«В результате авиационных ударов и огня артиллерии безвозвратные потери противника составили до 70 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что под Донецком российские военнослужащие уничтожили один танк противника, а также три бронемашины и четыре автомобиля ВСУ.

Стоит отметить, 12 января в ряде областей Украины снова был объявлен режим воздушной тревоги.