Москва, 12 января, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп боевиков нацистского режима Киева на купянском направлении. Об этом 12 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Как указал официальный представитель Минобороны, за сутки российские войска на купянском направлении осуществляли нанесение артиллерийских и авиационных ударов по подразделениям украинских боевиков около населённых пунктов Кисловка и Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

«Кроме того, в районах населённых пунктов Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника», — сказал он.

Помимо этого, Конашенков уточнил, что в результате этого было уничтожено свыше 30 киевских нацистов, а также две боевые бронированные машины и три пикапа ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Запорожской АЭС продолжает оставаться сложной, так как обстрелы со стороны Киева не прекращаются.