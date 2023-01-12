Москва, 12 января, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Российские подразделения за минувшие сутки уничтожили более ста боевиков ВСУ, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля на краснолиманском направлении. Об этом 12 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В результате активных действий российских подразделений в сочетании с комплексным огневым поражением формирований ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новолюбовка, Невское (ЛНР), Серебрянка и Григоровка (ДНР) за сутки уничтожено более ста украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля», — указал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы РФ уничтожили порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре в Донецкой Народной Республике (ДНР), но эта цифра может быть выше.

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