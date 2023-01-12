Донецк, 12 января, 2023, 14:45 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции на территории Украины за последние сутки истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-25. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге 12 января.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа штурмовиков ВКС России

Отмечается, что украинский штурмовик Су-25 был сбит в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики.

11 января Конашенков в ходе брифинга сообщил, что истребительной авиацией ВКС России в районе Попова Яра был сбит штурмовик Су-25.