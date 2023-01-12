Москва, 12 января, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Липецкой области Игоря Артамонова за заботу о семьях мобилизованных в ходе рабочей встречи в формате видеоконференции 12 января.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин и Игорь Артамонов

Глава региона рассказал, что по каждой семье мобилизованных у команды губернатора сейчас есть полная информация, что ей необходимо — газ, вода, кредитные каникулы. «Всё это находится сегодня на контроле», — сказал Артамонов.

С точки зрения экономики, главной задачей руководство области считает необходимость стабилизировать ситуацию. В регионе почти 300 предприятий с иностранным участием. Но санкции не пошатнули рынок труда: одни инвесторы заместили других.