В центре Львова арестована нежилая недвижимость российских граждан
Киев, 12 января, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Нежилые помещения, расположенные в центре Львова и принадлежащие российским гражданам, арестованы и переданы в управление национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Об этом 12 января сообщили в офисе генеральной прокуратуры режима Зеленского.
Уточняется, что имущество общества, конечным бенефициаром которого являются граждане России, арестовано по ходатайству прокурора Галицкой окружной прокуратуры Львова. Стоимость помещений оценивается в 3,8 млн гривен (104 тысячи долларов).
«По данным следствия, предприятие незаконно завладело двухэтажным помещением общей площадью около 160 м кв. Для этого его представители вступили в сговор с местным жителем. Последний, используя поддельное решение суда, получил право собственности на объект недвижимости», ― говорится в сообщении надзорного ведомства в телеграм-канале.
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Отмечается, что после этого был совершён ряд сделок для передачи имущества в собственность общества. В настоящее время в отношении деятельности должностных лиц общества и жителя Львова осуществляется досудебное расследование по фактам мошенничества, легализации имущества, полученного преступным путём и подделки документов.
Жителю Львова уже сообщено о подозрении, а материалы в отношении других выделены в отдельное производство.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил об изъятии российских активов на Украине на сумму $765 млн. Кроме того, в планах Киева было изъятие ещё более 900 объектов, принадлежащих России, в «рамках западных санкций». Если оценивать пакет собственности не только государства, но и его резидентов, то речь идёт о 36 тыс. позиций, подлежащих изъятию.
Напомним, указ о конфискации 903 российских активов ― имущества российского государства, собственность подсанкционных юридических и физических лиц из России и имущество российских банков — правительство киевского режима утвердило 5 августа 2022 года.