Киев, 12 января, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Нежилые помещения, расположенные в центре Львова и принадлежащие российским гражданам, арестованы и переданы в управление национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Об этом 12 января сообщили в офисе генеральной прокуратуры режима Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Львов

Уточняется, что имущество общества, конечным бенефициаром которого являются граждане России, арестовано по ходатайству прокурора Галицкой окружной прокуратуры Львова. Стоимость помещений оценивается в 3,8 млн гривен (104 тысячи долларов).

«По данным следствия, предприятие незаконно завладело двухэтажным помещением общей площадью около 160 м кв. Для этого его представители вступили в сговор с местным жителем. Последний, используя поддельное решение суда, получил право собственности на объект недвижимости», ― говорится в сообщении надзорного ведомства в телеграм-канале.

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Отмечается, что после этого был совершён ряд сделок для передачи имущества в собственность общества. В настоящее время в отношении деятельности должностных лиц общества и жителя Львова осуществляется досудебное расследование по фактам мошенничества, легализации имущества, полученного преступным путём и подделки документов.

Жителю Львова уже сообщено о подозрении, а материалы в отношении других выделены в отдельное производство.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил об изъятии российских активов на Украине на сумму $765 млн. Кроме того, в планах Киева было изъятие ещё более 900 объектов, принадлежащих России, в «рамках западных санкций». Если оценивать пакет собственности не только государства, но и его резидентов, то речь идёт о 36 тыс. позиций, подлежащих изъятию.

Напомним, указ о конфискации 903 российских активов ― имущества российского государства, собственность подсанкционных юридических и физических лиц из России и имущество российских банков — правительство киевского режима утвердило 5 августа 2022 года.