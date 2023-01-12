Москва, 12 января, 2023, 14:39 — ИА Регнум. В Москве в храме Николая Чудотворца у Соломенной сторожки прошло отпевание писателя, драматурга и сценариста Алексея Слаповского, ушедшего из жизни 8 января в возрасте 65 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Свечи

«Работал он фантастически. Работоспособность была гениальная совершенно. Он писал стихи, писал эссе, писал пьесу, сценарий и роман <…>», — цитирует пришедшего проститься Слаповским кинорежиссера Алексея Рудакова агентство ТАСС 12 января.

Отмечается, что также проститься с драматургом пришли близкие, бывшие коллеги и писатель Андрей Дмитриев. После отпевания Слаповский будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Ранее сообщалось, что Алексей Слаповский скончался 8 января в реанимационном отделении одной из клиник Москвы, куда он был госпитализирован после приступа пневмонии.