Омск, 12 января, 2023, 14:35 — ИА Регнум. В Омске в дорожно-транспортном происшествии пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в районе остановки «Парк Победы», неподалеку от Ленинградского моста. Водитель Lada Priora не справился с управлением и на встречной полосе врезался в автобус ПАЗ и в «Газель». Автобус двигался по маршруту №17 «Ж/д вокзал — Новокировское кладбище. Известно, что в автобусе находились 15 пассажиров.

В результате инцидента водитель Lada и его пассажир, а также два пассажира автобуса доставлены в медучреждение.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Инцидент находится на контроле местной прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, после ДТП с участием автобуса и большегрузного автомобиля в Волгоградской области три человека попали в реанимацию, одна из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии.