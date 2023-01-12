Калуга, 12 января, 2023, 14:34 — ИА Регнум. В Калуге состоялось заседание комиссии по присвоению муниципальных почётных званий. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в работе комиссии участвовали глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты Гордумы, руководители подразделений горуправы, представители профсоюзов, общественных и ветеранских организаций.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание комиссии по присвоению муниципальных почётных званий

Члены комиссии утвердили квоты для присвоения звания «Заслуженный работник города Калуги» и «Почётный гражданин города Калуги», а также для занесения на доску почёта «Дела и люди» и в Книгу почёта Калуги.

Доска почёта будет обновлена 1 мая, на ней появятся фотографии 20 калужан, достигших выдающихся успехов в труде на благо города. Звание «Заслуженный работник» планируется присвоить 41 калужанину, проработавшему по специальности 12 и более лет и добившихся значительных успехов в профессиональной сфере.

«Занесение на доску почёта «Дела и люди» и присвоение звания «Заслуженный работник» — это важные формы общественного признания и морального поощрения калужан, внесших большой вклад в развитие нашего города, — отметил Юрий Моисеев. — Все кандидаты выдвигаются трудовыми коллективами, это люди, много лет трудившиеся и заслужившие уважение своих коллег».