Минск, 12 января, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Минск поддержал создание Россией и Белоруссией наднационального налогового комитета для координации совместных действий, и это было независимое решение. С таким заявлением 12 января выступил на заседании правительства белорусский президент Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Мы независимы в принятии решений в этой значимой сфере, предполагается лишь более тесная координация деятельности с российскими коллегами. И вот для координации создается этот небольшой орган», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что подобный шаг Белоруссии необходим в рамках требований Минска, чтобы субъекты хозяйствования в странах действовали на равных. По словам Лукашенко, новый наднациональный орган будет работать на совершенствование налоговой сферы в обоих государствах.

Стоит отметить, что Москва и Минск договорились о создании наднационального налогового комитета для согласования позиций об общих принципах сбора косвенных налогов. Его формирование проводится в рамках гармонизации налогового законодательства.