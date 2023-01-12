Москва, 12 января, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Ситуация на Запорожской АЭС продолжает оставаться сложной, так как обстрелы со стороны Киева не прекращаются. Так прокомментировал ситуацию на ЗАЭС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции 12 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

«По-прежнему тревожно, по-прежнему украинская сторона считает возможным осуществлять обстрелы», — заявил Песков о ситуации на атомной станции.

Напомним, 11 января генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что планирует посетить Россию и надеется на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Дмитрий Песков отметил, что в графике президента России пока нет встречи с Гросси, что можно исправить в случае соответствующего запроса. Провести переговоры по ситуации в районе ЗАЭС возможно и по телефону, заметил Песков.