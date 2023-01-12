Манила, 12 января, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Управление гражданской авиации Филиппин принесло свои извинения за случайное закрытие воздушного пространства крупнейшего аэропорта Манилы на Новый год.

Rouelle Umali/Global Look Press Аэропорт Паранаке. Филиппины

«От имени СААР и министерства транспорта Филиппин мы приносим наши извинения всем тем, кто испытал неудобства, пострадал от этой ситуации», — цитирует генерального директора Управления гражданской авиации Филиппин Мануэля Тамайо газета Inquirer 12 января.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь из-за отказа системы аэропорта Манилы пострадали 65 тысяч человек, чьи рейсы были задержаны или отменены.

11 января в Соединенных Штатах Америки зафиксировали сбой в системе оповещения пилотов, из-за чего было отменено более 1200 рейсов.