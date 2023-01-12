Гатчина, Ленинградская область, 12 января, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, вице-премьер правительства России Александр Новак и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 12 января приехали в гости к семье Аликовых в деревне Большое Верево в Гатчинском районе Ленобласти. Приезд высоких гостей связан с газификацией жилого дома в рамках программы федеральных и региональных властей.

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«Дом в деревне Аликовы построили почти 15 лет назад, а сегодня в него пришел газ. До границы земельного участка — бесплатно, а в сам дом — по областной субсидии в 200 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе главы Ленобласти.

После праздничного чаепития в Гатчине состоится федеральное совещание «Единой России» по социальной газификации субъектов РФ с участием Медведева, Новака, а также первого зампреда Совета Федерации Андрея Турчака и других официальных лиц.

На совещании обсудят планы по догазификации домовладений, медицинских и общеобразовательных организаций в 2023 году и поддержку граждан. Будет также заслушан доклад о догазификации Ленинградской области.