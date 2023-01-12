Киев, 12 января, 2023, 14:20 — ИА Регнум. В захваченных режимом Киева Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 12 января из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры киевского террористического режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

При этом уточняется, что воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 13:30 мск, а в Сумской и Полтавской областях — в 13:50.

Также режим воздушной тревоги был объявлен в захваченных боевиками ВСУ частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Отметим, в Минобороны пока не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.