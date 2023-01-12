Красноярск, 12 января, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Аномально сильные морозы зафиксировали в Красноярском крае. Об этом изданию ТВК рассказали жители посёлка Ессей.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

В посёлке зафиксирован мороз — 73 °C. Жители сказали, что это самые сильные заморозки на их памяти. Уточняется, что при такой погоде людям на улице трудно дышать. При этом в социальных учреждениях работает центральное отопление, а частные дома приходится топить дровами либо использовать электрическое отопление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики рассказали об аномально холодной погоде в ряде регионов России. Сообщается, что в отдельных районах Якутии температура воздуха опустится до — 58…–63 градусов 13 и 14 января. В северных районах Иркутской области в период с 12 до 14 января ожидается понижение температуры до — 58 градусов.

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