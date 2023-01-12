Москва, 12 января, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Среди актуальных на сегодня для российского руководства вопросов нет вопроса о том, что президента России и президента Белоруссии нужно и можно повысить в воинском звании, сообщил 12 января журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

На вопрос о том, считают ли в Кремле, что настало время серьёзно отнестись к вопросу, ранее обсуждавшемуся в шутку, о повышении президента РФ Владимира Путина в звании — до генерала, и президента Белоруссии Александра Лукашенко — до полковника, Песков ответил: «Нет, не считаем».

По словам пресс-секретаря российского президента, белорусский лидер не имел в виду, что ему нужно дать звание полковника российской армии. Это со стороны Лукашенко была скорее фигура речи.

Напомним, в шутку этот вопрос обсуждался Путиным и Лукашенко в апреле при посещении космодрома «Восточный». Лукашенко тогда сказал, что так и остаётся подполковником. «Александр Григорьевич не нуждается в том, чтобы глава другого государства присваивал ему звание», — сказал тогда президент РФ.