Москва, 12 января, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 января анонсировал рабочую встречу президента с губернатором Липецкой области и ответил на вопросы российских и зарубежных СМИ. В частности, он не стал аргументировать повышение призывного возраста, посоветовав обратиться за разъяснениями в Минобороны:

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Аргументация должна быть представлена Минобороны. Это исключительно прерогатива Минобороны. Концептуально идея, действительно, была поддержана главой государства, но детали, оформление — в качестве первоисточника следует воспринимать информацию от Министерства обороны».

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Также пресс-секретарь президента заявил, что ему неизвестно о наличии планов у Путина присвоить звание маршала Валерию Герасимову (напомним, 11 января генерал армии Валерий Герасимов стал командующим Объединённой группировкой войск — прим. ИА REGNUM) и не стал комментировать это назначение.

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Зато Дмитрий Песков вполне конкретно высказался о целях российской военной спецоперации: в Кремле подтвердили, что они остаются прежними, как и освобождение ДНР и ЛНР.

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В Кремле рассказали также о ситуации в Соледаре.

«В Соледаре проделана гигантская работа. Это абсолютно самоотверженные героические действия. Не только в Соледаре, а на многих направлениях, где ведутся наступательные действия. Они будут продолжаться. Мы будем восхищаться и ценить наших героев. Будем помнить тех героев, которые потеряли свои жизни. Заботиться о тех, кто был ранен. Но впереди еще много работы. Не время останавливаться. Главная работа еще впереди», — пояснил Дмитрий Песков.

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Также он рекомендовал не реагировать на публикации о якобы отмене прямых губернаторских выборов из-за спецоперации.

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Касательно известия об обнаружении на территории ДНР тел двух британцев, которые участвовали в боевых действиях на стороне Киева и погибли, пресс-секретарь главы государства подчеркнул:

«Мы не обладаем этой информацией. Знаем из сообщений СМИ, что речь идет о гражданах Великобритании, которые были боевиками, с оружием в руках участвовали в боевых действиях. Вроде бы были найдены на поле боя документы. Но все детали мы не знаем. Это все-таки зона, где продолжаются боевые действия, иногда затруднительно получить быстро какую-либо информацию».

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По словам Пескова, по данному вопросу британская сторона за помощью не обращалась, но теоретически Россия может оказать содействие — найти тело и отправить в Великобританию:

«Если будет запрос или просьба оказать содействие, конечно, она будет рассмотрена».

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 января, Дмитрий Песков ответил на вопросы российских и зарубежных СМИ по поводу потолка цен на нефть, переговоров с Украиной, запрета на выезд мужчин из РФ.

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