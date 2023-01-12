Донецк, 12 января, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Поставка Киеву немецких основных боевых танков Leopard не сыграет никакой роли, заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» 12 января.

Boevaya mashina Немецкий танк Leopard 2A7

«Сейчас была названа цифра — менее танкового батальона. Вряд ли такое количество техники существенно изменит обстановку на фронте на этом направлении…» — считает военно-политический эксперт.

Также Гагин отметил, что Вооруженные силы России способны развить успех настолько, что поставка танков киевским боевикам не сыграет никакой роли в судьбе конфликта.

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в эфире Польского телевидения потребовал от стран НАТО выделить Украине военную помощь в виде поставки танков Leopard.