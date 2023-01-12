Минск, 12 января, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Сотрудничество России и Белоруссии в сфере обороны — это пример того, как нужно вести интеграцию двух стран и «идти от жизни» в этом процессе. Об этом 12 января заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе совещания по реализации союзных программ двух стран по углублению экономической интеграции, его слова приводит пресс-служба президента республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Время нас сейчас подтолкнуло таким образом, что те программы по безопасности, которые больше года назад утверждали (в рамках Союзного государства — Прим. ред.), уже устарели. Мы уже в двусторонних отношениях в вопросах безопасности ой как далеко зашли», — сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что в этом случае к более тесной интеграции две страны подтолкнула сама жизнь, а потому, как он считает, Белоруссии нужно также действовать и в других сферах интеграции с Россией.

«Так надо действовать: идти от жизни. В противном случае все сломаем», — пояснил белорусский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не ощутила заметных подвижек в сферах энергетики, промышленности и транспорта от реализации союзных программ с Россией