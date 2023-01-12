Тель-Авив, Израиль, 12 января, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Израиль продолжит вести политику отказа от военной помощи Украине из-за желания не портить отношения с Россией. Такое мнение высказал анонимный израильский чиновник газете Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«В политике Израиля по отношению к Украине нет изменений», — заявил источник в новом правительства Израиля.

Напомним, ранее Запад предлагал израильским властям оказать Киеву подержку, предоставив систему ПРО «Железный купол».

Как сообщало ИА REGNUM, новое правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху намерено меньше говорить открыто об отношениях России и Украины.

«По вопросу отношений между Россией и Украиной мы точно сделаем одно — будем меньше говорить открыто», — заявил 2 января 2023 года глава МИД Израиля Эли Коэн.