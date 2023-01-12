Москва, 12 января, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре в Донецкой Народной Республике (ДНР), но эта цифра может быть выше, сообщил в эфире телеканала «Россия-1» советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

По его словам, эта информация достаточно объективна, но сама цифра по потерям, возможно, несколько выше, потому что не учтены иностранные наемники, которых было много. Ян Гагин уточнил, что Соледар, как и Артемовск, является стратегически важным транспортным узлом. Там, как сказал советник врио главы ДНР, находились серьезные запасы боекомплектов для украинских боевиков.

Ян Гагин также добавил, что российские подразделения будут наращивать силы на этом направлении для освобождения Артемовска.

«И Соледар, и Артемовск — это ключи как раз к Краматорску и дальнейшему наступлению в том числе на Славянск», — сказал Гагин, отметив, что это будут непростые объекты для штурма.

Ранее депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев («Единая Россия») рассказал о шансах Киева отбить Соледар, занятый частями частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал освобождение Соледара от ВСУ «героической, самоотверженной» работой.