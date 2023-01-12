Тверь, 12 января, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Гражданин России планировал уехать на Украину и вступить в одно из подразделений ВСУ, чтобы воевать против российской армии. Об этом 12 января сообщили в УФСБ по Тверской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

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«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1982 года рождения, намеревавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооружённых сил РФ», ― цитирует ТАСС представителя управления.

Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ на железнодорожной станции при попытке уехать в сторону границы. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело о подготовке к госизмене (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ). Он помещён в следственный изолятор.

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