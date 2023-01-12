Москва, 12 января, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не может ничего добавить о новых назначениях в Минобороны РФ среди командования сил в зоне спецоперации по денацификации Украины. Об этом он 12 января сообщил журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Комментарий вчера был дан министерством обороны. Увязка с расширением масштаба задач стоящих», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос журналистов.

Он также сообщил, что цели спецоперации остаются неизменными, верховный главнокомандующий новых целей не ставил.

Напомним, 11 января министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим СВО начальника Генштаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова. Его заместителями стали главком Сухопутных войск Олег Салюков, замглавы Генштаба Алексей Ким и главком российских Воздушно-космических сил Сергей Суровикин.