Москва, 12 января, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Цели спецоперации Вооружённых сил (ВС) России по денацификации на Украине продолжают быть неизменными, все субъекты РФ, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР), необходимо освободить. Об этом 12 января рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«О новых целях верховный главнокомандующий не говорил. Все прежние цели остаются на повестке дня», — сказал он в ответ на вопрос о том, остаются ли цели спецоперации ВС РФ прежними.

Также представитель Кремля дал утвердительный ответ на вопрос о том, является ли одной из таких целей освобождение территории ЛНР и ДНР в границах 2014 года.

«Да, разумеется. Это субъекты Федерации, они должны быть освобождены», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин проведёт встречу с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым.