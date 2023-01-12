Москва, 12 января, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в ходе брифинга 12 января осудила планы Франции о новых поставках киевскому режиму военной техники.

EPA/TOMS KALNINS/ТАСС Система ПВО NASAMS

«Проводимый Парижем курс на бездумную накачку Киева оружием обнажил циничность и двуличность заявлений о желании избежать эскалации конфликта, необходимости сохранить диалог с Россией <…>», — сказала она.

10 января представители внешнеполитических ведомств Франции и Дании Катрин Колонна и Ларс Лекке Расмуссен в ходе встречи обсудили условия наращивания и реализацию будущей военной помощи Украине. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в начале 2023 года поставить Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что поставка Киеву французских колесных танков не изменит ситуации в зоне специальной военной операции.