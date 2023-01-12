Москва, 12 января, 2023, 13:49 — ИА Регнум. О том, что в зоне проведения спецоперации обнаружено тело одного из пропавших ранее граждан Великобритании, в Кремле ничего неизвестно. Такие официальные данные не поступали. Об этом сообщил 12 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Мы не обладаем этой информацией. Знаем из сообщений СМИ, что речь о гражданах Великобритании, которые были боевиками, с оружием в руках участвовали в боевых действиях. Вроде бы были найдены на поле боя документы, но все детали мы не знаем», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста в ходе брифинга.

Он также уточнил, что из зоны боевых действий иногда сложно получить информацию. При этом в ответ на вопрос, обращалась ли за помощью Великобритания в связи с этим, Песков ответил, что такого обращения не было.

В случае, если обратится, ответ России будет зависеть от того, о какого рода помощи будет идти речь. Если теоретически поступит запрос на транспортировку на родину тела погибшего наёмника, «просьба, конечно, будет рассмотрена», отметил Песков.