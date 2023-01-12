Москва, 12 января, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Освобождение Соледара от ВСУ — героическая, самоотверженная работа, сообщил 12 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

Дмитрий Песков «В Соледаре проделана действительно гигантская работа, абсолютно самоотверженные, героические действия».

Он отметил, что и на других направлениях российские военные проявляют героизм. Наступательные действия будут продолжаться, так что «впереди ещё много работы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евгений Пригожин 11 января объявил, что город Соледар (ДНР) полностью контролируется бойцами ЧВК «Вагнер».

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