Санкт-Петербург, 12 января, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Госавтоинспекция Санкт-Петербурга и Ленинградской области предупредила водителей о сложной дорожной обстановке и ожидаемых затруднениях в движении из-за сильного снегопада, который начался в двух соседних регионах днем 12 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Последствие снегопада в Петербурге

Начинающим автомобилистам предложено вообще не садиться за руль, остальных просят проявлять предельную внимательность и осторожность, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, совершать манёвры только при отсутствии встречного транспорта.

«Пешеходам необходимо быть бдительными и двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта», — добавили в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ранее сегодня главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что «снег сегодня на целый день, только будет разная его интенсивность». Вместе с прохождением атмосферного фронта 13 января в Петербургском регионе наступит оттепель.