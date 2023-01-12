Москва, 12 января, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Вопрос о сроках повышения призывного возраста в России является прерогативой Министерства обороны России. Об этом 12 января заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

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«Аргументация должна быть представлена Министерством обороны, и в данном случае это исключительно прерогатива Министерства обороны», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он напомнил, что эта идея концептуально действительно была поддержана главой государства.

«Но детали, оформление этой идеи ― это всё-таки в качестве первоисточника нужно и следует воспринимать информацию от Министерства обороны», ― пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин согласился с предложениями министра обороны Сергея Шойгу о поэтапном увеличении призывного возраста с 18 лет до 21 года, а предельного — с нынешних 27 до 30 лет.

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При этом, как заявил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»), российские граждане до 30 лет могут отправиться в военкоматы уже в весенний призыв 2023 года. Он подчеркнул, что процесс повышения призывного возраста будет происходить поэтапно и займёт от одного года до трёх лет.