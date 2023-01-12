Москва, 12 января, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Москву беспокоит, что в последнее время отношения Армении и Азербайджана стали ухудшаться. Об этом 12 января заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Нас, безусловно, беспокоят наметившиеся в последние недели негативные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном, активизация резкой риторики, обмена обвинениями, что сопровождается ростом напряженности в регионе», — сказала Захарова.

Она призвала Баку и Ереван вместе искать компромиссы, а Москва готова этому всячески содействовать.

Напомним, очередной виток напряжённости между Ереваном и Баку начался, когда 12 декабря 2022 года жители Азербайджана заблокировали Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с внешним миром. Вышедшие на дорогу активисты заявляют, что они хотят добиться прекращения «незаконной» добычи природных ресурсов в Арцахе, который они читают азербайджанской территорией. Трасса остаётся заблокированной.