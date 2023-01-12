Запорожье, Запорожская область, 12 января, 2023, 14:02 — ИА Регнум. В Запорожье, временно оккупированном киевским режимом, в ночь на 12 января было громко. О серии взрывов и рёве сирены в своём телеграм-канале известил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, вероятной целью прилётов была военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции боевиков ВСУ, а также инфраструктурные объекты, используемые украинскими боевиками для ведения войны.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

«Как сообщают мне земляки-запорожцы, было не менее трёх прилётов, а объёмный звук взрывов был громче, чем до этого», — пояснил общественный деятель. По словам Рогова, на фоне этого была слышна работа ПВО ВСУ, что представляет наибольшую опасность для мирного населения.

Последствия ночного ракетного удара по Запорожью подтверждает телеграм-канал «Политика страны»: на фотографиях видно, что повреждения получили жилые дома и объекты инфраструктуры.

«Атакованы объекты инфраструктуры. На месте возник пожар. Мирные жители не пострадали, сообщает местный гауляйтер», — информирует в своем телеграм-канале российский журналист Руслан Осташко.

Минобороны РФ обнародовало подробности: «Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада боеприпасов ВСУ в районе города Запорожье и в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области, а также 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах».

«Сатанисты укрорейха кричат о необходимости соблюдения Россией рождественского перемирия, которое сами же бандеровцы и отвергли», — отметил Владимир Рогов 7 января. По его словам, боевики киевского режима используют тактику подрыва объектов Вооружённых сил РФ в тылу с целью осложнить систему снабжения российских войск.

EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС ВСУ

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В Запорожье верят, что территория будет освобождена от ВСУ.

«Действия российской армии позволят «выдавить» киевский режим из Донецкой Народной Республики, Запорожья и Херсонской области до конца января», — отмечал ранее военный эксперт Юрий Кнутов.

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Как сообщало ИА REGNUM, взрывы прогремели ночью 12 января в Запорожье, оккупированном ВСУ. По предварительным данным, целью прилётов «была военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции боевиков ВСУ».

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