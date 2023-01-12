Москва, 12 января, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Попытки нацелить киевский режим на выполнение миссии Североатлантического альянса обречены на провал. Об этом в ходе брифинга 12 января заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

По её словам, как бы западные страны ни старались вооружить ВСУ, нацелить власти на противостояние с Россией, эти попытки обречены на провал.

«Все задачи СВО, о которых говорило российское руководство, будут реализованы», — сообщила Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России указала, что киевский режим сейчас действует не в интересах Украины, а в интересах НАТО.

«Вы прямым текстом говорите, что обслуживаете НАТО убийством своих граждан», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в рамках кампании дерусификации на Украине могут начать «вымарывать» из истории писателя Николая Гоголя.