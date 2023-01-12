Москва, 12 января, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал своевременно проинформировать представителей СМИ в случае, если в январе состоится встреча президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Он заявил об этом 12 января.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Сообщим своевременно», — приводит РИА Новости слова представителя Кремля в ответ на вопрос о том, запланирована ли у главы российского государства в январе встреча с московским градоначальником.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет продолжать повышать обороноспособность страны и исполнение социальных программ.