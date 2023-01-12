Вашингтон, 12 января, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин понимает, насколько эффективно работает глава МИД РФ Сергей Лавров на своём посту. Об этом заявил бывший посол США в Москве Джон Салливан в интервью, опубликованном 11 января в журнале Foreign Policy.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Джон Салливан

«Он (Лавров. — прим. ИА REGNUM) очень, очень изысканный, чрезвычайно умён, очень опытен. Путин понимает это», — сказал Салливан.

Американский дипломат отметил, что нельзя недооценивать Лаврова. Он также заявил, что дипломаты в России очень щепетильно относятся к протоколам, а потому нежелательно отзывать посла США, так как это затруднит контакты Вашингтона с Москвой.

Напомним, Салливан был послом США в России с января 2020 года по сентябрь 2022 года. На смену ему должна прибыть Линн Трейси, которая до этого почти четыре года была послом в Армении.