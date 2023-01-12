Варшава, 12 января, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Украине для того, чтобы не проиграть, необходима военная техника. Надо заставить другие страны поставлять Киеву танки Leopard, иначе следующей целью станут страны Европы. Такое мнение высказал в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Напомним, ранее в ходе визита во Львов президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил о намерении поставить Киеву роты танков Leopard.

«Наша цель — чтобы Украина оборонялась, и для этого ей нужна техника. Политическое давление должно вызвать такой эффект, что другие европейские страны присоединятся к этим действиям», — так прокомментировал Мюллер вопрос о поставке коалицией танков Украине.