Кабул, 12 января, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Российская Федерация осуждает произошедший в Кабуле у здания МИД Афганистана теракт, а также призывает афганское правительство к решительным действиям для искоренения терроризма. Об этом 12 января в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Мы решительно осуждаем произошедший 11 января теракт в непосредственной близости от здания министерства иностранных дел Афганистана в Кабуле <…>», — сказала Захарова.

Отмечается, что ответственность за террористическое нападение, в результате которого погибли и получили ранения более 40 человек, на себя взяла группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы рассчитываем, что афганское правительство проведет тщательное расследование теракта, найдет и привлечет виновных к ответственности», — добавила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Мария Захарова в своем Telegram-канале выразила соболезнования в связи с терактом в Кабуле у здания МИД Афганистана.