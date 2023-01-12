Москва, 12 января, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы расчётов самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине опубликовало 12 января Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС САУ «Акация»

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как расчёт САУ «Акация» выходит на ударные позиции в лесополосе, ведёт огонь по заданным целям и меняет позицию после стрельбы. Также показаны кадры поражений целей, снятые с беспилотника.

Кроме того, отмечается, что российские военнослужащие грамотно осуществляют маскировку позиций для стрельбы и это позволяет наносить удары максимально неожиданно для врага.

Также указывается, что точность огня батарей САУ «Акация» корректируют операторы беспилотников и группы передовых артиллерийских корректировщиков.

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«Расчёты укомплектованы не только военнослужащими по контракту, но и добровольцами, которые успешно выполняют боевые задачи. После поражения целей личный состав батареи покидает позиции и укрывается в блиндажах», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад, поставляя ВСУ оружие, превращает его в законную мишень для российских военных.