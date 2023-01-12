Москва, 12 января, 2023, 13:21 — ИА Регнум. В российском МИД опровергли информацию об атаках на ядерные лаборатории США, якобы совершенных хакерами из России. О том, что факты атак являются надуманными, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Очередным журналистским псевдорасследованием отличилось агентство Рейтер. На этот раз пресловутых российских хакеров обвиняют в совершении компьютерных атак на три американские лаборатории ядерных исследований в августе–сентябре 2022 года. <…> О доказательствах вообще не идет никакой речи, равно как и о каких-либо фактах», — подчеркнула дипломат.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на экспертов в сфере кибербезопасности, заявило, что хакеры, члены группировки Cold River, летом 2022 года атаковали три лаборатории США, которые занимаются ядерными исследованиями.

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Напомним, в российском МИД не раз опровергали мнимые атаки «российских хакеров» на сайты органов власти ряда стран. Так, в частности, заместитель директора Департамента международной информационной безопасности МИД России Владимир Шин в марте 2022 года отмечал, что страны, заявляющие об угрозе «русских хакеров», на самом деле стремятся не к пресечению противоправной деятельности, а к достижению своих политических целей.