Москва, 12 января, 2023, 13:21 — ИА Регнум. В рамках кампании дерусификации на Украине могут начать «вымарывать» из истории писателя Николая Гоголя. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Александр Иванов. Портрет Н. В. Гоголя. 1841

По её словам, после борьбы с наименованием улиц имени Александра Пушкина на Украине могут взяться и за Гоголя. Киев, как заявила Мария Захарова, намерен узаконить борьбу с сотнями названий улицы имени Пушкина.

«Ну, конечно, если выбирать между Бандерой и Пушкиным, Пушкин проигрывает, очевидно. Ну кто это такой — Александр Сергеевич — по сравнению с Бандерой», — сказала журналистам Мария Захарова.

«Мне интересно, до Гоголя доберутся или все-таки Николай Васильевич где-то как-то сохранил свои позиции?» — добавила официальный представитель МИД России.

Мария Захарова уточнила, что недалек тот час, когда и Гоголя будут вымарывать из истории Украины, сбивать его барельефы, сносить памятники, выцарапывать со стен зданий названия улиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что киевский режим совершает «антирелигиозное бесчинство», проводя рейдерские, бандитские захваты святынь Украинской православной церкви (УПЦ).

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