Вашингтон, 12 января, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Вашингтону нужно сохранить присутствие посла США в России, в противном случае возникнут трудности при контактах с Москвой. Об этом заявил бывший американский посол в РФ Джон Салливан в интервью, опубликованном 11 января журналом Foreign Policy.

Валерий Шарифулин/ТАСС Джон Салливан

По его мнению, если США заменят посла на поверенного в делах, то Москва не будет его серьёзно воспринимать.

«Если это не посол, то русские не пойдут на контакт. Поверенным приходится очень трудно», — сказал Салливан.

Он также отметил, что американский дипломат и политолог Джордж Кеннан ранее заявил, будто дипломаты в России «следят за протоколом, но не за хорошими манерами». Салливан полностью согласен с этим утверждением.

Напомним, Салливан был послом США в России до сентября 2022 года. В декабре прошлого года американские сенаторы утвердили на этот пост Линн Трейси.