Москва, 12 января, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Боец ММА Ламберд Ахъядов, задержанный за убийство в новогоднюю ночь у стен Кремля сотрудника МАДИ, может стать фигурантом двух новых уголовных дел. Об этом ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Заснеженное Зарядье

«Помимо» убийства инспектора Святослава Серова, арестованному могут вменить посягательство на жизнь бойца ОМОН и применение насилия к еще одному полицейскому», — рассказал собеседник агентства.

По информации ИА REGNUM, речь идет о сотруднике Росгвардии Александре С., которого Ламберд Ахъядов пытался ударить ножом в голову. А также — о полицейском спецполка ГУ МВД по Москве Сергея С., ему Ахъядов плеснул в лицо струю из баллончика с перцовым газом. Росгвардеец и полицейский пострадали, когда задерживали убийцу. Боец ОМОН сумел выбить нож из руки Ахъядова, а вот сотруднику полиции пришлось обращаться к медикам.

По обоим эпизодам накануне в Следственном комитете начаты доследственные проверки, которые, скорее всего, закончатся возбуждением новых уголовных дел.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ламберд Ахъядов напал на сотрудника Московской административной дорожной инспекции вечером в новогоднюю ночь — на парковке под парящим мостом в Зарядье. 33-летнему Святославу Серову он нанес 16 ударов ножом. У погибшего остались жена и двое детей. Позже выяснилось, что Ахъядов является бойцом смешанных единоборств и даже выступал в одном из самых престижных российских промоушенов — АСА. 2 января Ахъядов был арестован судом на время следствия.