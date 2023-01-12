Минск, 12 января, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Бывший министр лесного хозяйства Республики Беларусь Виталий Дрожжа приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы за получение взяток от представителей иностранной компании. Об этом 12 января сообщает агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Отмечается, что в ходе судебного процесса отметили, что взятка в размере 30 тысяч долларов была передана директором иностранной компании тремя частями. Во время процесса Виталий Дрожжа признал свою вину.

Осужденный занимал пост министра лесного хозяйства Белоруссии до подписания 5 мая президентом государства Александром Лукашенко указа об освобождении Дрожжи с должности в связи с «проступком, несовместимым с нахождением на государственной службе».

Ранее Александр Лукашенко заявил, что не почувствовал подвижек в сферах энергетики и промышленности от реализации совместных с Россией программ.