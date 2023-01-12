Анкара, 12 января, 2023, 13:13 — ИА Регнум. По дорожной карте по созданию гуманитарного коридора для вывоза раненых, ранее предложенного Анкарой, нужна ясность. Об этом 12 января заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Duma.gov.ru Татьяна Москалькова

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«Будем ожидать, нужно понять, что подразумевается», ― отметила омбудсмен.

При этом Москалькова подчеркнула, что «такие действия, связанные с взаимным освобождением лиц, получивших ранения, и обменом пленными, невозможны без официальных решений органов властей» ― президента, правительства и Министерства обороны. По её словам, специального плана и дорожной карты по этому поводу не существует и вряд ли его можно составить.

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Она добавила, что вопрос решается «в зависимости от конкретной ситуации и соответствующих реалий».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий омбудсмен Шереф Малкоч заявил, что Анкара надеется на открытие гуманитарного коридора для вывоза раненых между Россией и Украиной.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что целиком поддерживает эту инициативу. Он отметил, что Турция уже занимается подобными гуманитарными акциями — из сопредельных стран, где идут боевые действия, принимает раненых. В Турции их лечат, а затем «отправляют обратно».